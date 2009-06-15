Молодий британець ожив після 30-хвилинної клінічної смерті

В одній з лондонських клінік стався унікальний випадок - молодий британець, якого доставили до лікарні з серцевим нападом, не пережив його і лікарі констатували смерть, проте через 30 хвилин після цього хлопець знову ожив - серце знову почало битися, а мозок запрацював, повідомила британська газета Daily Mail.

За словами медиків, в науці це називається Синдром Лазаря. Це вкрай рідкісний феномен, на сьогодні загальновизнано лише 38 випадків такого синдрому в всьому світі. Медики кажуть, що "воскресіння" людей після клінічної смерті - феномен відомий, проте в більшості випадків подібне "воскресіння" відбувається через 3-7 хвилин після зупинки серця.

Свою назву синдром бере від біблійного архієпископа Лазаря, який, згідно писання, воскреснув з мертвих.

Проте на відміну від біблійного персонажа, 23-річному Майклу Вілкінсу пощастило менше і він все одно помер через дві доби після "воскресіння".

"Коли лікар оголошує пацієнта мертвим, це абсолютно серйозно, ви повинні бути в цьому абсолютно впевнені. Ми оголосили молодого чловіка мертвим після того, як понад 15 хвилин не могли відновити роботу його серця", - сказав Джон ВІТТАКЕР, лікар пацієнта.

Після того, як хлопець на другу добу помер остаточно, розтин показав, що у нього був недіагностований аномально товстий лівий шлуночок серця.

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