Болить шлунок? Зміни раціон!

Крім дієт, направлених на схуднення, існують такі, які допомагають «тримати під контролем» деякі захворювання, у тому числі і хвороби шлунку. Пам`ятайте про те, що навіть здоровій людині рекомендовано вставати з-за столу з відчуттям легкого голоду, а тим, хто має проблеми зі шлунком – робити це слід обов`язково. Правильна дієта в цьому випадку є частиною лікування, а харчуватися слід п`ять-шість разів протягом доби, це правило стає ще актуальнішим в періоди загострення захворювань шлунку і дванадцятипалої кишки.

Крім регулярності прийому їжі, важливим моментом є і ретельне її пережовування. А ось застільні бесіди і поспіх при цьому абсолютно не доречні, оскільки сприяють прогресуванню хвороби. Слід пам`ятати і про те, що при загостреннях, слід виключити з раціону наваристі бульйони, соління, копчення, приправи, гострі страви, смажені продукти, сало, гриби, боби, какао, шоколад. Є ще ряд продуктів, споживання яких також слід обмежити або зовсім прибрати з меню: молоко в свіжому вигляді, міцний чай і кава, виноградний сік, алкоголь, навіть легкий.

Їжу слід готувати на воді або пару, і вживати її в протертому або кашоподібному вигляді. Готуйте слизові і молочні супи, рідкі каші, суфле з м`яса і риби (нежирних сортів) на пару, включіть до раціону свіжоприготований сир, яйця некруті, фруктові киселі.

Коли хвороба почне здавати свої позиції, через чотири-шість днів, після кризи, введіть до раціону сухарі з білого хліба, яєчні-молочні суміші, котлетки з нежирних сортів м`яса і риби у відварному вигляді або приготованому на пару.

При хронічному гастриті з секреторною недостатністю при загасанні загострення краще вживати вчорашній пшеничний хліб, печиво, булочки, ватрушки, супи на знежиреному м`ясному або рибному бульйоні, грибному відварі, картоплю, страви з овочів, з м`яса і риби з нежирних сортів цих продуктів, кисломолочні продукти, сметану, сири, ягоди.

Після закінчення курсу лікування слід підтримувати повноцінне харчування, за винятком продуктів, що сприяють загостренню хронічного гастриту або виразкової хвороби.

У разі невираженого загострення шлункових захворювань, рекомендується прийом мінеральних вод.

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