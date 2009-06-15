Чому чоловіки частіше помирають від раку

Чоловіки частіше помирають від раку, ніж жінки. Причина полягає в поширеній тенденції серед чоловіків не звертати уваги на симптоми хвороби і вести нездоровий спосіб життя, пише сьогодні The Times.До такого висновку прийшли дослідники британської національної організації з дослідження раку National Cancer Intelligence Network (NCIN).

За словами професора Девіда Формана з NCIN, вже багато років неможливо було знайти біологічних причин чому чоловіки схильні до захворювання на рак більше, ніж жінки.

Дослідження показало, що більше ніж 70% чоловіків можуть померти від раку, і більше ніж у 60% чоловіків може розвинутися ракова хвороба.

Причиною такої високої смертності від раку серед чоловіків може стати вплив звички, стверджують вчені. Чоловіки менш схильні змінювати спосіб життя, що могло б зменшити ризик захворювання на рак і рідше ходять до лікарів. Діагнози ж на пізній стадії розвитку хвороби вже складніше лікувати.

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