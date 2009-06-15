У Херсонській області гадюка вкусила 8-річну дитину

В Херсонській області гадюка вкусила 8-річну дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, в м. Скадовськ до районної лікарня потрапив 8-річний хлопчик, якого на каналі, за населеним пунктом, укусила гадюка.

Наразі стан постраждалого середньої тяжкості.

Всього в області з початку року від укусів гадюк постраждало троє осіб, з них двоє - діти.