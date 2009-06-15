У Херсонській області гадюка вкусила 8-річну дитину
11:59, 15 червня 2009Країна
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Cтан середньої тяжкості
В Херсонській області гадюка вкусила 8-річну дитину.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, в м. Скадовськ до районної лікарня потрапив 8-річний хлопчик, якого на каналі, за населеним пунктом, укусила гадюка.
Наразі стан постраждалого середньої тяжкості.
Всього в області з початку року від укусів гадюк постраждало троє осіб, з них двоє - діти.
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