Загроза нового лікарсько стійкого туберкульозу

Епідеміологи стурбовані появою в країнах Тихоокеанського регіону двох нових штамів туберкульозу – лікарсько стійкого туберкульозу /MDR-TB/ і туберкульозу з широкою лікарською стійкістю /XDR-TB/. Обидва види виявилися стійкими до двох наймогутніших ліків проти хвороби, які успішно використовувалися для лікування протягом останніх п`яти десятиліть. Бідні країни Тихоокеанського регіону надзвичайно уразливі для туберкульозу через обмеженість ресурсів, говорять представники міжнародної організації Pacific Community`s Tuberculosis Section, що надають допомогу 22 тихоокеанським країнам у галузі охорони здоров`я.

У країнах Тихого океану здоров`я 8 млн жителів знаходиться в небезпеці через низьку продовольчу безпеку, відсутність доступу до належних медичних послуг, економічні проблеми і брак своєчасної інформації про загрозу небезпечних захворювань. Крім того, унаслідок поганих житлових умов, високу щільність населення і переповнення в`язниць інфекційні захворювання серед жителів передаються дуже швидкими темпами.

ami-tass.ru