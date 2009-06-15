Цілющі властивості талої води

Чи знаєте ви про те, що тала вода володіє цілющими властивостями? А приготувати її можна і в домашніх умовах. Якщо вживати її замість водопровідної води вона може принести одужання від серйозних захворювань і подовжити роки життя.

Свої цілющі властивості вода зберігає протягом семи-восьми годин після розморожування льоду, але все таки краще вживати, коли її температура не перевищує десяти градусів. Також, слід знати про те, що приймати талу воду з лікувальною метою рекомендується за тридцять хвилин до їжі по чотири-п`ять разів на день протягом тридцяти-сорока днів.

Ще краще пити таку воду впродовж всього дня невеликими ковтками, ненадовго затримуючи її в роті.

Сосіб приготування: налийте звичайну воду з-під крана в банку, місткістю 1,5 літра, залишивши зверху трохи вільного місця, накрийте банку кришкою і поставте в морозильну камеру, а в зимовий час це можна робити і на балконі. Тримайте до того часу, поки вода не замерзне наполовину, як правило, весь процес може зайняти до десяти-дванадцяти годин. «Двоповерхова» система має шар льоду, який і є тією самою чистою водою без вмісту домішок, а в незамерзлій частині лишаються всі солі та непотрібні домішки, її слід злити.

Лід, що залишився, потрібно розморозити і вода готова до вживання, на ній можна готувати перші страви і напої.

Для приготування талої води не слід використовувати природний лід або сніг, оскільки вони відрізняються високим вмістом шкідливих речовин через їхнє сильне забруднення. Тим більше, не слід використовувати «сніжну шубу» з морозильної камери.

Використовувати для заморожування краще пластмасові місткості, оскільки скло може не витримати «натиску» замерзаючої води, яка при замерзанні збільшується в об`ємі. Не слід цього робити і в металевих місткостях, оскільки це знижує ефективність засобу. Яка ж кількість талої води потрібна людині на добу?

«Доза» повинна складати не менше одного відсотка від загальної маси вашого тіла.

Якщо ж говорити про протипоказання до застосування талої води, то їх немає, оскільки випадків побічних її дій не реєструвалося.

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