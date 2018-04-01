Українські діти харчуються сміттєвою їжею

У давні часи, як відомо, люди «не переймалися» режимом харчування, питання вирішувалося легко і швидко: сніданок з’їж сам, обідом поділись із другом, а вечерю віддай ворогу! Той, хто дотримувався цього правила, і почувався нормально, і вигляд мав добрий. На відміну від наших сучасників. Сьогодні проблема зайвої ваги, а якщо точніше, ожиріння, турбує не окремих громадян, а цілі держави — у США це називають внутрішнім тероризмом. Не тільки в Америці, а й в інших країнах обговорюється питання про те, щоб авіапасажири з проблемами ваги мали право займати два крісла в літаку — в одне вже не можуть утиснутися. В Аргентині нещодавно ухвалили рішення, яке дозволяє товстунам купувати один квиток, але займати два місця.

На боротьбі із зайвою вагою люди заробляють мільйони. Вигадують безліч дієт, аби допомогти тим, хто хоче мати стабільну вагу і тонку талію! Отут якраз дуже до речі з’явилися й сухі сніданки, які дуже швидко стали популярними в усьому світі. Вони легко витіснили своїх конкурентів, у тому числі й традиційну крупу, що з неї наші бабусі готували кашу нам на сніданок. У кого з нас є зайвий час, щоб зранку стояти біля плити і стерегти кашу, яка так і норовить пригоріти або втекти? Всюдисуща реклама пропонує чудовий вихід у вигляді сухих сніданків, що готуються за кілька хвилин: однією рукою фарбуєш вії, а іншою заливаєш подушечки або кульки молоком. За п’ять хвилин усе готово — і макіяж, і ранкова трапеза.

Яких нервів коштує нагодувати кашею дитину, котра нудячись розмазує її по тарілці, і зов­сім інша річ «сніданок для чемпіонів і суперменів, розумниць і красунь», що містить «силу 12 злаків»! У виробників фантазія фонтанує, що пачка — то і яскрава картинка для дітей із їхніми улюбленими героями, умови різних ігор і конкурсів, найчастіше в упаковки вкладають дрібні іграшки, з яких можна зібрати цілу колекцію.

На маркетингові «фенечки» ведуться не тільки діти, а й мами з бабусями. Чимало моїх знайомих віддають перевагу саме сухим сніданкам, стверджуючи, що це ідеальний варіант для працюючої жінки, незамінний для тих, хто веде здоровий спосіб життя. Попри кризу і зубожіння сімейного бюджету, мами платять чималі гроші, перебуваючи в цілковитій упевненості, що діти отримують повноцінний і корисний сніданок — навіть відправляючи їх на канікули до бабусі, забезпечують улюбленими «хрустиками».

Але чому ж дієтологи і педіатри не поділяють цього захоплення? Мало того, вони наполягають на тому, щоб усіх цих подушечок і зірочок дітям дошкільного віку взагалі не давали, а старшим обмежили б до одного-двох разів на тиждень. Такі рекомендації свого часу підготували фахівці Інституту харчування Російської академії медичних наук. Аналогічну позицію обстоюють і британські експерти, спи­раючись на результати незалежного тестування майже сотні зразків сухих сніданків. Причина оче­видна: кількість цукру і шкідливих насичених жирів у корн-флейк­сі та інших пластівцях не менша, ніж у кондитерських виробах, які нікому на думку не спа­де рекомендувати як щоденний здоровий сніданок. Що корисного отримує дитячий організм після вживання п’ятдесятиграмової порції хрусткого «краншу»? Це цукор — не менше трьох-чотирьох чайних ложок, шкідливі насичені жири — третина допустимої денної норми і трохи клітковини — усього лише сім-вісім відсотків добової норми.

Звичайно, ті торгові марки, які досліджувалися у Велико­британії і в Росії, продаються і в нас. Щоправда, українські дієтологи і фахівці МОЗ, на відміну від зарубіжних колег, із цього приводу мовчать. Оскільки в нас немає своїх результатів тестування, немає рекомендацій, то мовчання в цій ситуації сприймається як знак згоди з рекламою, зараховуючи тим самим сухі сніданки до здорової їжі як для дорослих, так і дітей. Вихо­дить, чужі результати досліджень і висновки фахівців — для нас не привід для тривоги або принаймні для посиленої уваги. Невже те, що продається в Україні, набагато корисніше і більш якісне?

Сухі сніданки настільки активно ввійшли в наше життя, що просто необхідно знати, що насправді ховається в яскравих упаковках. Зрозуміло, крім іграшок-заманок для малят. Цілком несподівано інформаційна допомога прийшла, звідки ми й не очікували. Виявляється, цією проблемою зацікавилися, ні, не медики, а вчені київського національного торгово-економічного університету (КНТЕУ), котрі не тільки провели лабораторні дослідження, а й організували широке обговорення отриманих результатів.

Для порівняльного тестування фахівці кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів узяли шість зразків сухих сніданків, які, судячи з реклами та оформлення упаковок, призначені насамперед для дітей. Це хрусткі медові зірочки Kosmostar і зернові подушечки з молочною начинкою «Хрутка» (торгової марки (ТМ) Nestle), три зразки від ТМ Start: кукурудзяні пластівці медові, глазуровані кілечка чотирьох видів зернових і шоколадні кульки, а також мультизернові пластівці Harmony ТМ Axa. Що стосується маркування, з якого починається будь-яке тестування, то із цим усе гаразд — і вагу зазначено, і енергетичну цінність, і термін придатності.

Поліграфічне оформлення яскраве — таке, що повз полиці з товаром не пройде ні дорослий, ні тим більше дитина. Експерти особливо підкреслили, що малюнки на упаковках сухих сніданків Kosmostar і «Хрутка» просто підштовхують дітей до вибору — тим паче що тут надруковано умови ігор-завдань, які малята зазвичай збирають. А щоб батьки не відмовилися від покупки, спеціально для них розміщено інформацію про те, які корисні вітаміни і мінерали, що містяться в цій упаковці, для юного організму. З одного боку, виробник має повне право оформляти свій товар, як вважає за потрібне. Але з іншого — це вводить нас, споживачів, в оману, а мовою фахівців називається недобросовісною рекламою. З першого погляду зрозуміло, що ці продукти адресують дітям. Водночас законодавство чітко регламентує склад продуктів для дитячого харчування, зокрема заборонено штучні барвники, ароматизатори, ГМО тощо. Але до згаданих вище продуктів ці вимоги неможливо висунути, адже на них немає спеціального маркування «дитяче харчування», хоча саме для малят і оформлено всю цю мультяшну вітрину.

За даними лабораторії, мінімальну кількість вітамінів містять зернові подушечки з молочною начинкою «Хрутка», а найбідний комплекс мінералів — у медових зірочках Kosmostar і подушечках «Хрутка». Інші зразки мають приблизно однаковий мінеральний і вітамінний склад. Чомусь жоден виробник не позначив на маркуванні харчових добавок відповідним міжнародним символом Е, хоча вони присутні в складі продуктів. У шоколадних кульках Start харчові добавки просто «сховали» серед даних про вітамінний і мінеральний комплекси. Те, що сніданки «для суперменів і красунь» містять не тільки силу злаків, легко переконатися, прочитавши їхній склад. Крім зернової основи, тут можна знайти і барвники, і емульгатори, і ароматизатори, ідентичні натуральним. Виходить, як у Козьми Пруткова — не вір очам своїм: якщо пластівці або подушечки називаються медовими або шоколадними, це зовсім не означає, що їх поливали шоколадною глазур’ю або натуральним бджолиним медом. Чого не пошкодували для зірочок і кульок — то це цукру і солі. Навіть експерти були збентежені, коли побачили результати: сухі сніданки на 45—50% складаються з цукру! Тільки подушечки «Хрутка» і пластівці Harmony менш солодкі, вони мають нижчі показники — 17,8% і 18,7% відповідно. Виробники не пошкодували і солі — її вміст коливається від 0,7% у зірочках Kosmostar і подушечках Хрутка до 1,9% у пластівцях Harmony.

На думку педіатрів, такі продукти жодним чином не можна вважати здоровим харчуванням і не можна постійно годувати ними дітей. З ними згодна і професор КНТЕУ Наталя Притульська, котра вважає, що майже 70% реклами дитячих товарів просувають на ринок те, що шкідливо для дітей. Отримані результати порівняльного тестування насамперед обговорювалися в університеті зі студентами, які активно приєдналися до проведення міжнародної кампанії «Протидія просуванню на ринку нездорового харчування для дітей і молоді». Гасло цього руху — «Ні — сміттєвій їжі!». Цікаво, що активність виявляють не студенти-медики, а майбутні товарознавці, які, до речі, вигадали настільки вдалу емблему цього руху, що вона всім сподобалася: усередині білого силуету людини — червоний сміттєвий кошик. І промовистий підпис: покоління сміттєвої їжі.

Якщо врахувати, що це саме покоління зовсім нещодавно «вибирало пепсі», то вже сьогодні потрібно звернути увагу на стан його здоров’я. За даними міжнародних експертів, близько 20 мільйонів дітей ідуть до школи, маючи зайву вагу. А чому її не набрати, якщо будь-яка активно рекламована «смакота» містить величезну кількість цукру і його замінників, жирів і харчових добавок? Протидія рекламі сміттєвої їжі — джанк-фуду — має величезний резонанс у світі. Десять мультинаціональних компаній у США, Канаді і Європі пообіцяли запровадити обмеження на рекламу своїх продуктів, адресованих дітям до 12 років.

Кожна європейська країна по-своєму захищає підростаюче покоління від джанк-фуду. У німецькому Потсдамі, наприклад, проводять із школярами бесіди, вчать їх робити смачні бутерброди з овочами, заварювати і пити трав’яні чаї замість солодких газованих напоїв. Для кращої переконливості на полицю поруч із пляшкою коли кладуть пакетик з кубиками цукру-рафінаду — літр цього напою містить 40 шматочків! А невеличкий пакетик із желейними цукерками «ховає» у собі аж 60 кубиків рафінаду. Ка­жуть, що такі порівняння чудово діють на дітей, вони вдома самі проводять роз’яснювальні бесіди з батьками. Проте у нас поки що все з точністю до навпаки. На телеекрані раз у раз крутиться рек­лама тих-таки сухих сніданків, солодкі газовані напої і «енергетики» теж не відстають. Ті, хто їх просуває на український ринок, дуже невдоволено зустріли звістку про те, що до України теж докотилася інформація про шкоду джанк-фуду. Іще не встигли пройти конференції і круглі столи в рамках Проекту Європейського Союзу і Програми розвитку ООН «Співтовариство споживачів і громадських організацій», як деякі фірми вже поспішили висловити своє невдоволення і претензії.

«Ця кампанія взагалі не спрямована проти якогось конкретного виробника або конкретного продукту, ми хочемо привернути увагу до такого поняття, як «сміттєва», або швидка їжа, — розповідає керівник проекту Клавдія Максименко. — Ми хочемо, щоб люди усвідомлювали, що регулярне споживання такої їжі замість повноцінної, нормально приготованої, обертається серйозними проблемами для здо­ров’я. Ніхто не стверджує, що якщо один раз вип’єш кока-колу і з’їси один гамбургер, то отруїшся і потрапиш на лікарняне ліжко. Але якщо це твій щоденний раціон, ти повинен знати, чим це загрожує. Ця їжа має адекватно позиціонуватися і на ринку, а швидкий перекус на бігу ні в якому разі не повинен заміняти повноцінне харчування. А в нас що відбувається? Ті самі сухі сніданки позиціонуються як здорове харчування — збалансоване, збагачене мінералами і вітамінами. І, звісно ж, суперкорисне дітям. А насправді в сухій речовині цього сніданку міститься до 55% цукру і 1—2% солі. Цукру набагато більше, ніж у смажених пончиках, які багатьох лякають, а солі, мабуть, більше, ніж у морській воді! Але ж дітям надлишок солі і цукру може серйозно зашкодити.

Мами не знаходять повної інформації на упаковці, адже цукор зазначений, але немає інформації, скільки його там. Зерно оброблене до такого стану, що, крім клітковини, уже не містить ні вітамінів, ні мінералів. Це той випадок, коли не має значення, які спочатку бралися злаки — на смак це вже не впливає. Дослід­жен­ня проводилися у 32 країнах світу, у тому числі і в Україні, результати свідчать самі за себе. Те, що в них багато цукру і солі, — ще півбіди, біда в тому, що ці сніданки не містять достатньої кількості калорій — енергетично цей сніданок неповноцінний для організму дитини. Судіть самі. Школяр разом із сніданком має отримати 500 калорій, щоб добре почуватися до обіду. Енергетичну цінність експерти розраховували виходячи з порції 30 г сухого сніданку і 125 грамів молока. Максимальний показник у молочних подушечок «Хрутка» — 39,9% , а мінімальний — у шоколадних кульок Start — вони забезпечують усього 29,7% енергетичної потреби дитини. Як він після такого «ситного» сніданку дотягне до обіду? Ще питання, який обід він отримає в школі. Безумовно, батьки повинні звертати увагу на таку інформацію.

І водночас цей продукт дуже агресивно просувається на ринок, використовуючи при цьому емоції дітей, котрі не можуть критично оцінювати ситуацію. «Подбали» і про дорослих — на маркуванні трапляється «скромний» напис — «схвалений батьками всього світу». Люди купують ці сніданки для регулярного вживання, улітку беруть на дачу, на відпочинок — додають склянку теплого молока і вважають, що нагодували дитину. Яка розсудлива мама дотримувалася б поради: змішайте дві столові ложки цукру, пів чайної ложки солі і трохи борошна зі злаків, залийте це теплим молоком і дайте своїй дитині на сніданок?! Адже в красивих пачках ховається майже така сама суміш, щоправда з ароматизаторами і барвниками.

Агресивний маркетинг нездорової їжі для дітей і молоді, що впливає на їхню емоційну сферу, дуже турбує Всесвітню організацію споживчих об’єднань. Тому було вирішено звернутися до ВООЗ, а також до інших асоціацій з тим, щоб розробити регуляторний документ, який би забороняв такий маркетинг або принаймні якось обмежував і регулював прийоми, що впливають на вибір дітей. У відповідь на це група компаній негайно завірила ВООЗ, що розуміють усю важливість боротьби із зайвою вагою і проблемами нездорового харчування у світі, тому вони як відповідальні виробники мають намір вжити заходів, спрямованих на пропаганду здорового харчування і активного способу життя. Очевидно, вони готові добровільно взяти на себе якісь мінімальні зобов’язання, щоб уникнути більш серйозних заходів і контролю».

Схоже, ми не дочекаємося милості — ні, не від природи, а від виробників. Протидія просуванню «сміттєвої їжі» на наші столи тільки починається. І якщо ви звикли розпочинати день, заливаючи молоком сухі колечка або кульки, варто подумати: може, справді краще віддати такий сніданок ворогу?..

Ольга СКРИПНИК

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