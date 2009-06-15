Протягом 2008 фінансового року, що закінчився 31 березня, 269 японців офіційно визнано такими, що одержали психічні захворювання від перевтоми на роботі і їм призначена компенсація від держави, повідомило Міністерство охорони здоров`я і праці Японії. Як показує звіт цього відомства, даний показник зростає вже третій рік підряд.

Загальна кількість претендентів компенсації становить 927 осіб, проте її одержить тільки 29 процюючих, які подали заяви.

66 осіб /62 чоловіків, 4 жінки/ наклали на себе руки або зробили спробу суїциду.

377 осіб офіційно визнано такими, що одержали інші важкі захворювання через перевтому, з них 158 померли, що також більше, ніж в попередньому році. Коментуючи ці дані, відповідальний співробітник міністерства визнав: "Вони показують, що умови праці /в Японії/ все ще залишаються важкими".

allhotnews.ru