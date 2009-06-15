Житомирщина: на оздоровлення дітей - понад 8 млн грн

У Житомирській області на літній відпочинок та оздоровлення дітей направлять понад 8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на урочистому відкритті зміни спортивно-оздоровчого табору "Олімпієць" повідомила начальник управління у справах сім"ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації Марія ВЛАСЕНКО.

За її словами, цього літа в області матимуть змогу відпочити та оздоровитися 95 тисяч дітей, як і торік.

Водночас, як повідомляє територіальне управління Держгірпромнагляду, "далеко не всі літні табори області готові до літнього сезону". "Спеціалісти територіального управління Держгірпромнагляду виявили 317 порушень нормативно-правових актів з охорони праці під час цільових перевірок 13-ти дитячих та інших оздоровчих закладів області щодо безпеки їхнього функціонування у літній період", - йдеться у повідомленні.