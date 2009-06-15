Пігулки з помідорів рятують від інсульту

Учені з Кембріджського університету розробили технологію отримання пігулок з помідорів, які здатні значно понизити ризик інсультів і серцевих нападів. Присутні в цьому овочі елементи і перш за все лікопен - каротиноїд, що надає помідору червоний колір, стали основою для препарату атеронон, про початок виробництва якого оголосила біотехнологічна компанія Cambridge Theranostics.

Як заявив глава групи експертів, що перевіряли властивості препарату, Пітер Киркпатрік, "свідоцтва благотворної дії цієї речовини, що міститься в продуктах, що входять в Середземноморську дієту, добре відомі". Проте атеронон, за його словами, може бути ще ефективнішим в пігулках, віднесених до біологічно активних харчових добавок /БАД/, повідомляє AMI-TASS.

За повідомленням творців "природного препарату" на презентації в Британському кардіосудинному товаристві, попередні випробування атеронона на 150-ти пацієнтах дали добрі результати, хоча їм довелося "змагатися" з такими лікарськими засобами як група статинів.

last24.info