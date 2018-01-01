Очільниця МОЗ дала поради для тих, "хто вчора випив зайвого"

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook дає поради, як позбутися похмілля. Публікація на сторінці Супрун оприлюднена 1 січня.

«Похмілля виникає, оскільки основним компонентом алкогольних напоїв є етанол – це токсична речовина, що впливає на організм як діуретик (сечогінний засіб), і тому може швидко спричинити зневоднення. Саме зневоднення є основною причиною звичайних проявів похмілля: головного болю, нудоти, відчуття сухості в роті тощо», – пише в.о.міністра.

За її словами, у першу чергу, для пом’якшення симптомів похмілля необхідно відновити нормальний рівень води в організмі, найкраще це зробити, випивши значну кількість води у той же день перед сном.

«Солодощі допоможуть заспокоїтися і запобігти тремтінню. Однак варто пам’ятати, що у деяких випадках, спочатку краще прийняти антациди (препарати, що нейтралізують кислотність шлункового соку) для попередження проблем з травленням. Бульйон або рідкий суп з овочами чи крупою є чудовими джерелами вітамінів і мінералів, тому ці страви допоможуть швидше відновити баланс корисних і поживних речовин в організмі. Крім того, супи і бульйони легко перетравлюються у шлунку», – додала вона.

Супрун наголосила, що не варто пити алкоголь для пом’якшення симптомів похмілля – це не допоможе. «Прийом дози алкоголю вранці може просто відкласти прояв симптомів похмілля. Краще взагалі не вживати алкоголь протягом двох наступних діб, якщо ви випили зайвого напередодні, не зважаючи на те, були прояви похмілля чи ні, адже організму потрібен час, щоб відновитися», – написала в.о.міністра.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зі зловживанням алкоголем пов’язані 3,3 млн смертей у світі щороку.