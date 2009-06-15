Кіровоградщина: діти зібрали 16 тис грн для хворих однолітків

У Кіровоградській області завершилась обласна благодійна акція за участі дітей віком від 6 до 10 років, які зібрали майже 16 тис. грн. для дитячих відділень місцевих лікарень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив ініціатор акції, голова Опікунської ради при Кіровоградській міській раді Геннадій ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, метою акції «Маленькі чарівники Кіровоградщини» була популяризація ідеї доброчинності серед дітей через їхню участь у зборі пожертв для потреб хворих однолітків.

«В обласній дитячій лікарні, а також ще в 11 районах були встановлені спеціальні скриньки для внесків. Головне - не зібрана сума, а увага, яку проявили маленькі благодійники. Кожна дитина має свої невеликі заощадження, і коли вона жертвує їх на допомогу своєму ближньому – це справжнє диво», - зазначив Г.ЗАБОТНИЙ.

Протягом квітня-травня діти також зібрали більше 1,5 тис. іграшок і книжок.

На зібрані кошти регіональні координатори акції придбають для дитячих лікарняних відділень холодильник, ваги для немовлят, відеоапаратуру в дитячий куточок з добіркою дитячих фільмів, килимове покриття в дитячу кімнату, медикаменти, дитяче харчування.

За словами Г.ЗАБОЛОТНОГО, оскільки акція носить виключно виховний характер, організатори планують зробити її щорічною.