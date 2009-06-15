Допоможіть врятувати життя 3-річному Данилку!

Єрмоленку Данилу - 3 року 7 місяців. Лікарі встановили йому багато срашних діагнозів: множинні патології розвитку головного і спинного мозку, спино-мозкова грижа, гідроцефалія, лівосторонній млявий пара-порез, S-оподібні або агенезія нирок (під питанням), синдром епілепсії, нетримання сечі, косолапість, косоокість, немає жувального рефлексу, важко і погано ковтає, не ходить, не стоїть, сидить, але дуже погано і не розмовляє!

Як вирок для батьків прозвучало – в Україні з такими хворобами довго не живуть, вам не зможе допомогти жоден лікар, шукайте допомоги за кордоном!

Рідним Данилки вдалося знайти клініку в Ізраїлі, ім. "Хаїма-Шибі", "Аля-Шомер", де зможуть вилікувати хвороби хлопчика, обстежити і зробити низку операцій на спині та ніжках. І це - єдиний шанс і надія на одужання.

Мама Данилки звертається по допомогу до всіх небайдужих людей. Хто може допомогти – порадою або коштами звертайтеся, будь ласка, до Єрмоленко Ірини Володимирівни.

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