Допоможіть врятувати життя 3-річному Данилку!
Потребує лікування за кордоном
Єрмоленку Данилу - 3 року 7 місяців. Лікарі встановили йому багато срашних діагнозів: множинні патології розвитку головного і спинного мозку, спино-мозкова грижа, гідроцефалія, лівосторонній млявий пара-порез, S-оподібні або агенезія нирок (під питанням), синдром епілепсії, нетримання сечі, косолапість, косоокість, немає жувального рефлексу, важко і погано ковтає, не ходить, не стоїть, сидить, але дуже погано і не розмовляє!
Як вирок для батьків прозвучало – в Україні з такими хворобами довго не живуть, вам не зможе допомогти жоден лікар, шукайте допомоги за кордоном!
Рідним Данилки вдалося знайти клініку в Ізраїлі, ім. "Хаїма-Шибі", "Аля-Шомер", де зможуть вилікувати хвороби хлопчика, обстежити і зробити низку операцій на спині та ніжках. І це - єдиний шанс і надія на одужання.
Мама Данилки звертається по допомогу до всіх небайдужих людей. Хто може допомогти – порадою або коштами звертайтеся, будь ласка, до Єрмоленко Ірини Володимирівни.
Телефон домашній +38 044 455 2286
Телефон мобільний +38 096 360 3663
+38 095 793 4156
реквізити для переказів у національній валюті
Отримувач: Єрмоленко Ірина Володимирівна
ІНН 3215716022
Банк отримувача: ЗАТ"ОТП Банк"
бул.Івана Лепсе, буд.29, м. Київ, 03124
МФО 300528
Рахунок № 26204001864366
Реквізити для переказів в іноземній валюті
Beneficiary: Iryna Iermolenko
Account#: 2620 4 001864366
Beneficiary`s bank: OTP Bank
9,Ivana Lepse Blvrd., Kyiv, 03124
SWIFT code: OTPVUAUK
WEBMONEY
WM ідентифікатор: WMID 224265063165
USD: Z227652974513