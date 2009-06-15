У Хорватії підтверджено перший випадок грипу A/H1N1
18:21, 15 червня 2009Країна
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Хворий вже одужав
Хорватія підтвердила перший випадок грипу A/H1N1 на своїй території.
Як повідомляє "Газета.ру" з посиланням на міністра охорони здоров`я Хорватії Дарко МІЛІНОВІЧА, хворий прибув минулого тижня з-за кордону і вже одужав.
«У пацієнта спостерігалися симптоми легкого грипу, і результати, які ми одержали сьогодні, показали наявність вірусу A/H1N1. Пацієнт пройшов лікування і одужав. Зараз він вже на роботі», - сказав міністр.
Повідомляється, що у членів сім`ї хворого симптоми грипу не спостерігаються - інкубаційний період закінчився вчора.
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