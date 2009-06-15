У Києві буде реалізовано проект з патронажного виховання дітей-сиріт

У Києві запроваджується система патронатного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав відповідне розпорядження, яким затвердив Положення «Про патронатне виховання».

Рішення прийнято з метою захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Згідно з документом, у столиці будуть проведені організаційно-правові заходи щодо запровадження системи патронатного виховання дітей. Ці заходи передбачають проведення підбору кандидатів у патронатні вихователі та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в родини патронатних вихователів.

В мерії нагадують, що патронатне виховання здійснюється до досягнення дитиною повнолітнього віку.