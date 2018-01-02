Медична реформа нагадує великий експеримент над українцями - експерт

Заступник голови правління Українського лікарського товариства Костянтин Надутий заявляє, що медична реформа в Україні схожа на експеримент над громадянами країни.

Як пише ZIK, таку думку він висловив в ефірі телеканалу.

«Усе те, що робиться у медичній реформі, нагадує експеримент, мовляв, спробуємо і подивимося, як воно піде. Але за цим «спробуємо» стоїть життя і здоров’я людини», – наголосив експерт.

Зокрема, уточнив він, робити такі речі, які завідомо неефективні для медичної галузі, – це пряма шкода та загроза здоров’ю українців.

«Йдеться про первинну медицину, оскільки виділяти недостатньо коштів на цей сегмент і говорити, що він запрацює з погляду підвищення якості, доступності і тому подібне, абсолютно нелогічно. До того ж, при такій кадровій ситуації, яка є сьогодні, і при тому, що система кадрового планування в країні повністю знищена», – зазначив експерт.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я не змогло відповісти на запит, скільки саме сімейних лікарів прийде в первинну ланку у 2018 році.

«Є розрахунки, і мінімальна межа фінансування, нижче якої система стає некерованою в інтересах суспільства, це 7% від ВВП, і 70% від загальних видатків на охорону здоров’я. Сьогодні ж витрати на охорону здоров’я складають 2,5-3,5 % від ВВП, тобто система в принципі некерована суспільством», – наголосив експерт.

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Представник Українського лікарського товариства додав, що для того, щоб у 2018 році пацієнти могли точно отримати безоплатну медичну допомогу в стаціонарному секторі, потрібно щонайменше 200 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2017 р. президент України Петро Порошенко підписав закони «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327) та «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (№7117).

За словами президента, ситуація у сфері охорони здоров’я не може залишатися такою, якою вона є тепер. «І рішучими кроками ми цю ситуацію змінимо», - зазначив глава держави.