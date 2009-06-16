Любов і гармонія в інтимних стосунках пом'якшують стрес

Любов і гармонія в сексуальних стосунках пом`якшують наслідки стресу на роботі. Про це пише журнал "Ти і робота" з посиланням на результати дослідження, проведеного в Гетеборгзькому університеті.

Якщо у стосунках подружжя або партнерів панують підтримка і взаєморозуміння, то наслідки фізичних і психічних перевантажень на робочому місці позначаються на організмі значно менше, ніж коли партнерство відмічене негативними явищами, здатними викликати страх або проблеми зі сном.

"Відновлення" - поняття, об`єднуюче різні способи подолання робочого стресу. Воно включає перерви в роботі, розслаблення в звичній домашній обстановці. Якщо у людини не залишається часу на відпочинок і обід, якщо доводиться багато працювати наднормово і брати роботу додому, її самопочуття погіршується. Те ж саме відбувається, коли у стосунках між людьми спостерігається розлад.

news-health.ru