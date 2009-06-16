Коли болять вени

Адже якщо не вжити заходів для лікування варикозу нижніх кінцівок, то він стає причиною розвитку тромбозу, при якому спостерігається запальний процес у венах, що стає причиною хвороб, свербіння в запалених ділянках, утворення ущільнень і т.д.

Всі ці симптоми посилюються при необхідності тривалого знаходження в положенні стоячи або при ходьбі. Якщо ж і в цьому випадку пустити справу на самоплив, то недалеко і доведення ситуації до розвитку венозної недостатності і застою крові, а це вже представляє пряму загрозу не тільки для здоров`я, але і для життя.

А чи доводилося вам чути про таке захворювання, як синдром Паджета-Шреттера?

В цьому випадку йдеться про тромбоз підключичної вени, коли спостерігається набряк верхніх кінцівок, з`являється сильний біль в руках, особливо при русі, на них з`являється яскраво виражена сітка, а то і випирання деяких ділянок.

При цьому спостерігається блідість рук, порушується їх чутливість.

Але, з подібною проблемою частіше стикаються представники сильної половини людства, причому, у молодому віці.

Ще одним ураженням вен є геморой, в цьому випадку венозне розширення вен відбувається в прямій кишці і задньому проході. Якими симптомами воно супроводжується, відомо практично кожному: болі і свербіння при дефекації, можливі кровотечі і т.д. Слід відкинути помилкову соромливість і звернутися по допомогу до професіонала, лікаря-проктолога. Саме він ухвалить рішення про проведення необхідного лікування.

gen.su