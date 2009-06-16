МОЗ нагородить відзнаками «Хрест Пантелеймона Цілителя» медиків

Відбулося засідання Комісії з питань нагородження відомчою заохочувальною відзнакою МОЗ України – нагрудним знаком «Хрест Пантелеймона Цілителя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, серед учасників засідання - народний депутат України Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, віце-президент АМН України, академік НАН і АМН України Юрій КУНДІЄВ, голова Нацради з питань охорони здоров’я населення при Президентові України Микола ПОЛІЩУК, голова громадської ради МОЗ України Олег МУСІЙ, референт з соціальних питань Української Греко-Католицької Церкви Андрій НАГІРНЯК, директор Департаменту медичних програм МБФ «Україна 3000» Віра ПАВЛЮК, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки Микола БАНЧУК та ін.

Члени комісії під головування заступника міністра охорони здоров’я України Василя ЛАЗОРИШИНЦЯ розглянули кандидатури 15 найкращих працівників системи охорони здоров’я, які багаторічною плідною працею, вагомими здобутками у професійній діяльності заслужили право на те, аби держава відзначила їх внесок в розбудову системи охорони здоров’я. Серед номінацій 2009 року, в яких визначались найдостойніші, – «кращий лікар-хірург», «краща акушерка», «кращий лікар-педіатр», «за особистий внесок у розвиток галузі», «за благодійний внесок в охорону здоров’я».

За результатами засідання були визначені 5 номінантів та ухвалено рішення рекомендувати Колегії МОЗ України затвердити ці кандидатури на здобуття відзнаки «Хрест Пантелеймона Цілителя», церемонія нагородження яких відбудеться 18 червня під час святкування Дня медичного працівника у Національній опері України імені Тараса Шевченка.