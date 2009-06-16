В Україні буде своя вакцина проти грипу A/H1N1?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення розглянути можливість виробництва власної вакцини проти грипу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ, розповідаючи про підсумки зустрічі з главою держави.

Він розповів, що на сьогодні ця вакцина лише виробляється, а в Україні поки що з цього приводу нічого не досліджується. Тому, за його словами, необхідно переглядати наукові підходи до виробництва вакцин.

«Будемо робити державну програму з цього приводу», - сказав він, висловивши думку, що в будь-якому випадку ця вакцина має бути безкоштовною для громадян.

Міністр зазначив, що Президент дав ряд інших доручень, які мають сприяти готовності України восени зустріти можливу епідемію цього вірусу, або будь-якої іншої його форми.

В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що протягом літа буде проводитися активна робота, яка дасть можливість правильно відреагувати на загрозу.

Користуючись нагодою, він порадив громадянам і самим готуватися до епідемії, зокрема, загартовуватися, вживати більше вітамінів, більше бувати на сонці.

Говорячи про випадок захворювання грипом A/H1N1 в Україні, В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що на сьогодні загрози немає і вірус локалізований.

«Наш студент, який виявився медиком, два роки працював у США. Він зараз знаходиться вдома, здоровий і в його оточенні ні в кого не виявлено захворювання», - сказав він.