Куріння порушує "цукровий" баланс в крові

Дослідники з університету Медицини і Науки Чарльза Дрю в Лос-Анджелесі і з університету охорони здоров`я в Помоне виявили причину того, чому через куріння збільшується ризик розвитку серцевої недостатності або інсульту.

Учені виявили, що нікотин викликає стійкість інсуліну - переддіабетичний стан, при якому рівень цукру в крові стає вищим за норму. Люди, у яких розвивається такий стан, більше за інших ризикують отримати серцевосудинні захворювання.

За словами доктора філософії Теодора Фрідмана, серед курців високий відсоток смертності саме унаслідок хвороб серця. «Це дивно, адже і куріння, і нікотин викликають зниження ваги, а це повинно захищати організм від серцевосудинних захворювань», - говорить фахівець.

Протягом 2 тижнів учені вивчали наслідки двох щоденних ін`єкцій нікотину у 24 дорослих мишей. Мишки, яким кололи нікотин, менше їли, тому були стрункіші за мишей з контрольної групи, яким також робили ін`єкції, але без нікотину.

newsland.ru