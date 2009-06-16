Кисломолочні продукти лікують і продовжують життя

Сучасна медицина стверджує, що регулярне споживання кисломолочних продуктів зміцнює здоров`я і продовжує життя.

Кефір

Кефір легко засвоюється, швидко дає ефект насичення, освіжає через невелику кількість алкоголю, злегка порушує.

Особливо корисний кефір при недокрів`ї і зниженому апетиті. Особливо це стосується літніх людей, у яких процес травлення протікає млявіше, а також після реабілітації важких захворювань. Оскільки кефір підсилює виведення рідини з організму, то він корисний людям що мають надмірну вагу, а також страждаючим цукровим діабетом, захворюваннями нирок і серця, набряками. Обмежити вживання кефіру необхідно тільки людям, які страждають підвищеною секрецією шлунку.

Кумис

Кумис - якнайдавніший кисломолочний продукт. Його готують з кобилячого молока і називають напоєм багатирів. Кумис застосовують для лікування туберкульозу, серцево-судинних, шлунково-кишкових захворювань. Його призначають при авітамінозі, порушеннях обміну речовин, неврозах і неврастеніях.

Кисле молоко

Кисле молоко - молоко, що скиснуло природним чином. Вона покращує роботу кишечника, усуває закрепи, виліковує застарілий грип, хронічний бронхіт.

Ацидофільне молоко

Ацидофільне молоко - пастеризоване молоко, сквашене за допомогою особливих ацидофільних паличок, які потрапивши в кишечник, пригнічують життєдіяльність шкідливих бактерій, що викликають гниття. Використовують цей продукт при дизентерії, запаленнях шлунку із зниженою кислотністю, хворобливістю печінки.

Для лікування так само використовують інші кисломолочні продукти - ряжанку, йогурт, мацоні. Їх вживання сприяє відновленню сил, поліпшує самопочуття і сприяє лікуванню багатьох хвороб.

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