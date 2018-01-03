Активність грипу в регіонах України залишається низькою - МОЗ

Впродовж 25-31 грудня 2017 року активність грипу в регіонах України залишається низькою. У жодній із областей епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищений​. З початку сезону щеплення проти грипу зробили 173 963 людини.

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Станом на 31 грудня 2017 року, протягом останнього тижня на ГРВІ захворіло 147 445 людей, що на 19,2 % менше минулого тижня.

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Досліджено 316 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, визначено 3 віруси грипу типу B. Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

Окрім того, за даними МОЗ, з початку сезону, щеплення проти грипу зробили 173 963 людини.

Довідка УНІАН. Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Симптоми грипу: висока температура, яка тримається мінімум 5 днів, лихоманка, головний біль, ломота в м’язах та суглобах, загальна слабкість, втрата апетиту; можливо, нудота, кашель, що може тривати 2 тижні і більше, нежить.

Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. При перших симптомах звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Профілактика грипу: щорічне щеплення від грипу – це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти на грип, зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації і смерті.