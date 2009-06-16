Черновецький закриє всі приймальні відділення Жовтневої лікарні

Мер Києва Черновецький планує ліквідувати всі приймально-діагностичні відділення на території Центральної міської клінічної лікарні (колишньої Жовтневої).

Численні звернення та скарги на відповідний наказ Головного управління охорони здоров`я Києва надійшли до Київської міської ради від медичних працівників і пацієнтів цього лікувального закладу, повідомляє прес-служба фракції БЮТ у Київраді.

У даний час на базі Центральної міської лікарні існує 10 корпусів, у яких розміщуються понад 50 служб. У кожному корпусі є своя приймальня - діагностичне відділення для обстеження і госпіталізації пацієнтів. Замість 10 різних корпусів, які профільно приймають, обстежують і госпіталізують тисячі тяжкохворих пацієнтів, КМДА хоче створити одну будівлю - одне вікно прийому хворих, незалежно від їх діагнозу, повідомили у прес-службі БЮТ.

Як йдеться в повідомленні, таким чином Черновецький практично почне знищення території та будівель лікарні.

"Тепер замість того, щоб одразу привезти пацієнта до потрібного відділення, де його вже будуть чекати профільні лікарі, швидка буде змушена звозити усіх тяжкохворих у єдину приймальню. А вже звідти, не залежно від погоди, на візках і носилках хворих будуть розвозити по потрібних відділеннях . І все це лише для того, щоб мер міг вести статистику надходження хворих "- зазначив депутат фракції БЮТ у Київраді Олексій Давиденко.

Бютівець Давиденко також впевнений, що наслідком такої реформи стане збільшення випадків непрофільної госпіталізації, помилкових діагнозів, брак ліжок, а також численні примусові звільнення професійних лікарів та середнього медичного персоналу.

"У більшості розвинених країн Європи, коли держава в особі посадових осіб хоче впровадити будь-яке суспільно важливе рішення, вона радиться щодо цього з мешканцями, проводячи громадські слухання, обговорення та референдуми. Леонід Черновецький повинен перестати упорядковувати медичну галузь столиці на свій власний, не зовсім прозорий, розсуд "- додав бютівець.

Депутатська фракція БЮТ у Київській міській раді звернулася до столичного голови Леоніда Черновецького та його команди з вимогою зупинити наказ головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення Про створення єдиного приймально-діагностичного відділення Центральної міської клінічної лікарні і негайно зібрати публічні громадські слухання з цього соціально важливого питання, наголошується в повідомленні БЮТ.

korrespondent.net