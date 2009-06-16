Щоб не старіла шкіра обличчя

Познайомімося з засобами, які допоможуть нам у догляді за старіючою шкірою обличчя.

1. Залийте траву звіробою окропом і настоюйте протягом півгодини, після чого настій процідіть і додайте до нього гірчицю. Використовуйте засіб для умивання.

2. Залийте одну столову ложку листя кропиви склянкою окропу, залиште на тридцять хвилин, процідіть настій і додайте в нього одну чайну ложку порошку насіння гірчиці, цим настоєм також слід умиватися.

3. Подрібніть корінь і зелень петрушки (один корінь і одне стебло з листям), залийте двома склянками води і поставте на вогонь, кип`ятіть на малому вогні протягом двадцяти хвилин, відвар процідіть, і додайте одну чайну ложку порошку гірчиці.

Приготованим тоніком протирайте обличчя і руки вранці і ввечері.

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