Маріхуана ушкоджує ДНК

Куріння маріхуани ушкоджує ДНК, що зумовлює розвиток раку. До такого висновку дійшли дослідники з Лестерського університету (Великобританія).

Раніше було відомо, що токсичні речовини в тютюновому димі можуть негативно впливати на генетичний матеріал і збільшувати ризик виникнення раку легенів і інших видів онкологічних захворювань. Проте не було ясно, чи надає аналогічний ефект дим маріхуани.

Найбільший неспокій медиків викликала токсичність ацетальдегіду, який присутній як в тютюні, так і в наркотичній рослині. Щоб виявити пошкодження ДНК від ацетальдегіду, команда учених на чолі з Раджіндером Сингхом використовувала нову методику - модифіковану мас-спектрометрію. Результати аналізу показали: дим при курінні маріхуани дійсно змінює ДНК людини таким чином, що підвищується ймовірність виникнення онкологічних захворювань.

compulenta.ru