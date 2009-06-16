У Рівному із сальмонельозом госпіталізовані 26 осіб

15 червня до інфекційного відділення Рівненської центральної міської лікарні були додатково госпіталізовані 7 осіб, які 12 червня святкували день народження у приміщенні обласного музично-драматичного театру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, станом на 7.00 вівторка, з діагнозом "сальмонельоз" у лікарні перебувають 26 осіб. Стан здоров’я постраждалих - середнього ступеня важкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.