Ющенко ознайомився з будівництвом Черкаської дитячої лікарні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ознайомився з будівництвом Черкаської обласної дитячої лікарні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, разом із Президентом будівництво оглянули міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ.

У прес-службі нагадали, що Черкаська обласна дитяча лікарня розрахована на 300 ліжок. У трьох її корпусах мають розміститися обласний медико-генетичний центр, центр пренатальної діагностики, обласний центр планування сім`ї та репродуктивного здоров`я, центр неонатології, високоспеціалізовані відділення хірургічного та соматичного профілю для дітей тощо. Таке розміщення дозволить на єдиній території надавати спеціалізовану медичну допомогу дітям, підліткам, вагітним та породіллям області. Передбачено також реабілітаційне відділення, де з метою попередження інвалідізації здійснюватиметься рання реабілітація дітям з неврологічною, ортопедичною та іншими патологіями.

Як доповіли главі держави, на цей час рівень будівельної готовності поліклініки становить 95%, неонатального центру - 70%, головного корпусу лікарні – 40%, котельні - 100%. Для завершення будівництва необхідно 61,6 млн. грн.