Президент відкрив Черкаський нейросудинний центр

Подарував медапаратуру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив Черкаський обласний нейросудинний центр. Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО подарував центру два наркозно-дихальних апарати та станцію цілодобового моніторингу стану пацієнтів. Президент поспілкувався з хворими та у палаті для ветеранів подарував хворим тонометри. Черкаський обласний нейросудинний центр створений для профілактики та лікування судинно-мозкових захворювань.

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