Президент відкрив Черкаський нейросудинний центр
12:00, 16 червня 2009Країна
2
Подарував медапаратуру
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив Черкаський обласний нейросудинний центр.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО подарував центру два наркозно-дихальних апарати та станцію цілодобового моніторингу стану пацієнтів.
Президент поспілкувався з хворими та у палаті для ветеранів подарував хворим тонометри.
Черкаський обласний нейросудинний центр створений для профілактики та лікування судинно-мозкових захворювань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter