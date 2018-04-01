Схуднення за типом фігури

Дійсно, якщо при виборі дієти орієнтуватися на тип своєї фігури, то вона виявиться більш результативною.

А для початку вам слід визначитися, до якого типу належить саме ваша фігура, в цьому ми вам допоможемо.

Зніміть мірки і поділіть обхват талії на обхват стегон, якщо отриманий результат буде перебувати в інтервалі між одиницею і 0,75, то ви - «яблуко», між 0,75-0,65 - «пісочний годинник», а якщо результат буде меншим за 0,65, то ви «груша».

А тепер давайте дізнаємося, як, виходячи з отриманих відомостей, можна робити вибір на користь тієї або іншої дієти.

Жінка-«яблуко».

У неї спостерігаються відкладення жиру в ділянці талії і живота, до речі, подібна конституція значно збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету.

При цьому позбавитись від жиру в ділянці проблемних зон яблуку простіше за все, а для цього слід починати свій день з каші і фруктів і скоротити споживання тваринних жирів.

Позбутися від шлаків допоможе чай, який готується наступним чином: шматочок імбиру, розміром з ніготь великого пальця, слід подрібнити і залити гарячою водою, потім додати в чай сік одного лимона.

«Яблуку» слід надавати пильну увагу тренуванням м`язів черевного преса: прийміть вихідне положення - лежачи на спині, зігнувши ноги в колінах, руки на потилиці, лікті розведені в сторони.

Повільно піднімайте верхню частину тіла, а потім опускайте її, але, не стикаючись з поверхнею, на якій лежите.

Повторюйте вправу дванадцять-п`ятнадцять разів.

Жінка - «пісочний годинник».

У цьому випадку мова йде про фігуру, коли при тонкій талії обхват грудей дорівнює обхвату стегон, а жир розподіляється рівномірно.

Таким пані найлегше набрати зайві кілограми, причому вони одразу ж стануть помітними на стегнах.

У цьому випадку на допомогу прийдуть: більша кількість руху і потрібно буде урізати звичні порції в своєму харчовому раціоні.

Слід звести до мінімуму в меню солодощі, борошняні вироби, сухофрукти та горіхи.

А от на білкову їжу слід звернути увагу, тобто слід вживати більше м`яса нежирних сортів, курячу грудка без шкірочки, яйця, а також потрібно звернути увагу на зелень і зелені листові овочі.

А ось фізичним навантаженням підвищеної уваги приділяти не потрібно, буде цілком достатньо прогулянок у ранкові та вечірні години, плавання, заняття танцями, гри у волейбол, велосипедні прогулянки, ігнорування ліфта.

Жінка - «груша».

Під «прицілом», в цьому випадку, стегна і сідниці. Жінкам з таким типом фігури слід побоюватися виникнення артриту і побоюватися проявів целюліту, так як до нього «груші» схильні в більшій мірі.

Так як жир на стегнах займається посиленим виробленням білка, то знижується ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

А ось від їжі, багатої на крохмаль, слід відмовитися.

У меню слід намагатися включати більшу кількість помідорів і томатного соку, які допоможуть підтримувати шкіру в тонусі в проблемній зоні, а також нормалізують обмінні процеси в організмі.

Корисно щодня займатися гімнастикою для ніг і сідниць, для цього потрібно стати на коліна, спираючись на зігнуті в ліктях руки, а тулуб і голова повинні утворити пряму лінію.

Зігнуту в коліні ногу відведіть назад, після чого опустіть і знову відведіть назад.

Виконуйте вправу дванадцять-п`ятнадцять разів, після чого проробіть те ж саме з іншою ногою.

Можна скористатися й масажем, розминаючись ноги й сідниці руками або з допомогою массажера за напрямком знизу вгору.

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