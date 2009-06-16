Кабачки суперкорисні для здоров'я

Кабачки низькокалорійні і дуже корисні. Їх м`якоть більш ніж на 90% складається з води. Кабачки містять цукри, органічні кислоти, клітковину, мінеральні речовини, вітамін С, В1, В2, В3, В6, В9, РР, каротин.

Кабачки широко використовуються в дієтичному і лікувальному харчуванні. Для тих, хто бажає схуднути, сезон кабачків - просто панацея. Їх можна вживати скільки хочеться і при цьому худнути. Кабачкова дієта допускає різноманітне поєднання овочів у вареному, тушкованому, свіжому вигляді.

Кабачки володіють жовчогінною і сечогінною властивостями, вони виводять з організму солі важких металів і шкідливий холестерин.

Виводять кабачки і зайву воду, що вельми корисно при захворюваннях нирок і серцево-судинної системи. Кабачки корисні при недокрів`ї, цукровому діабеті, алергіях, хворобах шлунку і печінки.

М`якоть рослини містить цукру, білки, мінеральні речовини. Вона легко засвоюється організмом, не викликаючи подразнення шлунку і кишечника. У кабачку міститься вітамін С, що бере участь у виробленні колагену, який благотворно діє на шкіру. Вітамін А, який також міститься в кабачках, корисний для зубів і волосся, добре впливає на зір.

Харчові волокна кабачків добре адсорбують токсичні речовини, надлишок холестерину і води, виводять їх з організму. При ожирінні споживання кабачків викликає ілюзію швидкого насичення, тим самим знижуючи споживання іншої більш висококалорійної їжі.

Кабачки – сечогінний засіб при явних і прихованих набряках. Найбільш корисні кабачки завдовжки близько 20-25 см, недостиглі, злегка проварені без солі і вершкового масла. Страви з кабачків мають також протиалергічні, протианемійні властивості, здатністю спонукати перистальтику кишечника і випорожнення жовчного міхура.