У світі вже майже 36 тисяч хворих на грип A/H1N1

У світі лабораторно підтверджено 35 928 випадків зараження людей вірусом грипу A/H1N1, йдеться в повідомленні, опублікованому Всесвітньою організацією охорони здоров`я.

Згідно з останніми даними, вірус зареєстровано в 76 країнах. 163 пацієнта померли.

Більшість випадків зараження зафіксовано в США (17855 захворілих), Мексиці (6241) та Канаді (2978). За ними ідуть Австралія (1823), Чилі (1694), Великобританія (1226), Японія (605), Іспанія (488), Аргентина (343) і Панама (272).

Число хворих свинячих грипом на материковій частині Китаю і в острівний провінції Хайнань станом на вечір понеділка склало 226 осіб. Таким чином, незважаючи на прийняті жорсткі заходи, за добу виявлено 41 новий випадок захворювання, повідомляє міністерство охорони здоров`я КНР.

Підтверджені перші два випадки зараження людей вірусом грипу A/H1N1 в Йорданії.

Число підтверджених випадків захворювання грипом A/H1N1 у Таїланді за добу збільшилося вдвічі, склавши 310 осіб.

В Аргентині зафіксований перший летальний випадок в результаті захворювання грипом A/H1N1: вірус забрав життя тримісячної дитини. Всього в Аргентині, за офіційними даними, підтверджено 343 випадки захворювання.

www.rian.ru