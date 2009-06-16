Завтра в Україні очікується погіршення погоди

Завтра в Україні очікуються грозові дощі, в окремих населених пунктах град, шквали 15-20 м/с, вдень у східній частині місцями сильні дощі.

Вітер очікується західний, північно-західний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, у західних областях 7-12°, у південній частині подекуди 18-20°; вдень 17-22°, на сході та півдні 23-28°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області у середу очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.