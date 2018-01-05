Уряд визначив, як розраховуватиметься вартість медичного обслуговування

Кабінет міністрів України затвердив методику розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування.

Відповідна постанова №1075 була прийнята на засіданні уряду 27 грудня 2017 року.

Зазначений метод передбачає проведення економічних розрахунків, результатом яких є розподіл усіх витрат закладу охорони здоров’я - від адміністративних та допоміжних підрозділів до основних клінічних відділень. Кінцева середня вартість одиниці медичної послуги розраховується на основі критеріїв розподілу витрат. Перелік та порядок їх застосування визначаються Міністерством охорони здоров’я.

Читайте такожМедична реформа в Україні: що зміниться з 1 січня 2018 року (відео)

Зокрема, складовими медичної послуги є виписаний пацієнт, ліжко-день у стаціонарному відділенні лікарні, амбулаторне відвідування тощо.

У вартість медичної послуги, зокрема, входитиме заробітна плата медичного персоналу, витрати на лікарські засоби, комунальні послуги, амортизація обладнання тощо.

Методика є обов'язковою для застосування установами охорони здоров'я для обліку та аналізу фактичних витрат. Крім того, МОЗ повинне розробити пропозиції щодо єдиних тарифів у рамках програми медичних гарантій.

Як пояснили у прес-службі МОЗ, рішення спрямоване на забезпечення стандартизації підходів до обліку витрат у закладах охорони здоров'я на основі загального принципу «зверху вниз».