В Україні хочуть заборонити цілителів і народну медицину

Міністерство охорони здоров'я хоче відкликати всі дозволи для практики народної медицини, адже вона суперечить сучасності. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За інформацією МОЗ, контроль практики народних цілителів не може відноситися до компетенції міністерства, оскільки вона не відповідає сучасним медичним науковим знанням.

МОЗ зазначає, що законодавством не передбачено підтвердження ефективності народних коштів і народні методи не входять в арсенал сучасної медицини.

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"Процедура "експертизи" цілителів, що зараз передбачена законодавством, визначає, що цілитель повинен надати обґрунтування методу лікування, який він хоче застосовувати. У той же час переважна більшість методів альтернативної та народної медицини базуються на ідеях, що суперечать сучасній науковій картині світу та медичної науки", - йдеться в повідомленні.

Міністерство також планує анулювати всі видані дозволи на заняття цілительством, оскільки вони створюють потенційну небезпеку для громадян України.