Міцний шлюб дозволяє жінкам спати спокійно

Стабільний шлюб і хороші стосунки з чоловіком покращують якість сну у жінок. Дослідники відзначили, що пані, які перебувають в шлюбі і підтримують довірчі відносини з чоловіком, сплять спокійно і мають триваліші фази глибокого сну, ніж незаміжні жінки.

Найкраща якість сну відмічена у жінок, які перебувають у шлюбі більш як вісім років. Психологи кажуть, що позитивні емоції від спілкування з чоловіком і відсутність сварок позбавляє від зайвого неспокою і переживань, які заважають сну.

У річному огляді брало участь 360 жінок середнього і старшого віку. Експерти аналізували поведінкові особливості після сну і прослідкували якість нічного відпочинку. Стабільність сімейних відносин означає хороший сон, а хороший сон у свою чергу захищає від багатьох проблем із здоров`ям, кажуть американські медики.

ami-tass.ru