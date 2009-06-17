Кияни можуть втратити якісну медицину

Фракція БЮТ в Київраді заявляє, що ідея Київської міської державної адміністрації про створення муніципального закладу для лікування іноземців може бути загрозою для киян втратити якісну медицину.

Про це йдеться у повідомленні фракції БЮТ в Київраді.

За даними фракції, відповідний проект рішення про створення комунального підприємства «Київське муніципальне медичне агентство», яке буде надавати медичні послуги іноземцям та особам без громадянства, планується винести на найближчу сесію Київської міської ради 18 червня.

Як заявляють у фракції БЮТ, документ передбачає, що дорого вартісне медичне обладнання та досвідчені фахівці столиці, в першу чергу, галузей стоматології, кардіології та онкології будуть надавати платні медичні послуги іноземцям, бо «потенціал лікувальних закладів Києва використовується не повністю», оскільки відповідно до Конституції України медичні послуги громадянам України надаються безкоштовно, натомість дороговартісне обладнання потребує придбання коштовних витратних матеріалів.

«Тобто КМДА визнає, що у київських лікарнях є якісне та дороговартісне медичне обладнання, натомість служити воно чомусь має не здоров`ю киян, бо на його утримання немає грошей у столичному бюджеті. Віддаючи це обладнання на обслуговування іноземців, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нібито хоче заробити грошей для киян. Проте це замкнене коло”, - прокоментував ситуацію депутат фракції БЮТ у Київській міській раді, член Комісії з питань власності Денис МОСКАЛЬ.

Він вважає, що цей спосіб наповнити міський бюджет “категорично суперечить інтересам киян”.

Депутат повідомив, що підготував депутатський запит, у якому просить чиновників КМДА пояснити, про які саме лікувальні заклади та дорого вартісне обладнання йдеться у проекті рішення.

«Якщо це обладнання знаходиться у комунальній власності, то лікувати за його допомогою іноземців і лише за гроші - це просто знущання над киянами», - заявив Д.МОСКАЛЬ.

Він закликав депутатів усіх фракцій Київради не підтримувати цей проект рішення як такий, що не відповідає інтересам киян.