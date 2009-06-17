Гіпофункція щитовидної залози - ознака довголіття?

Слабка активність щитовидної залози може бути однією з ознак довголіття, повідомляє Reuters.

Колектив дослідників з Медичного центру Montefiore і Медичного коледжу Альберта Ейнштейна (Нью-Йорк) обстежував декілька сотень євреїв європейського походження, що відзначили сторіччя, і виявив, що у багатьох довгожителів сповільнена активність щитовидної залози.

На думку керівника роботи Мартіна Серкса, гіпотиреоз нормальний для немолодих і може бути ознакою довгожительства. Це як в тваринному світі: у слонів, що живуть по декілька десятків років, низька швидкість обміну речовин і повільне серцебиття, а у мишей швидкий метаболізм, і живуть вони всього декілька місяців. Довгожителів з гипотериозом можна порівняти із слонами, а людей з гіпертиреозом - з мишами.

З низькою активністю щитовидної залози пов`язано дві генетичні зміни, а також похилий вік випробовуваних. Мартін Серкс вважає, що немолодих не варто напихати медикаментами, щоб підвищити активність щитовидної залози, оскільки гіпотиреоз у них - нормальний стан.

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