Не хочете погладшати? Не вагітнійте рано

В даний час все частіше доводиться стикатися з тим, що зовсім юні дівчата-школярки стають матерями.

На жаль, дані статистики не утішають, адже юні мами навіть не припускають, які наслідки материнства в їх віці.

Ці дівчата більшою мірою схильні до розвитку ожиріння, ніж їх не народжуючі однолітки.

Американські учені провели спеціальне дослідження, і знайшли підтвердження цьому факту.

Учені з`ясували, що переважна кількість серед них страждала ожирінням або, як мінімум, зайвою вагою, причому подібне з ними відбулося буквально відразу ж після пологів.

Це є приводом для того, щоб пояснювати молодим дівчатам-підліткам те, чим вони ризикують, стаючи мамами в такому юному віці, адже ніхто з них не бажає бути солідною матроною через короткий період часу, крім інших ризиків, пов`язаних з вагітністю в такому віці.

gen.su