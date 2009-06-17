Через загрозу грипу A/H1N1 скасовано фестиваль

У Комсомольську Полтавської області через загрозу зараження грипом A/H1N1 скасовано щорічний міжнародний фестиваль «Калинове літо на Дніпрі».

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник міськвідділу культури міськвиконкому Комсомольська Ірина ЗЕЛЕНСЬКА.

«Цього року до нас на фестиваль повинні були приїхати колективи із Сербії, Македонії, Ізраїлю, Прибалтики, Росії. А раптом через грип їх не пустять через кордон? Хто буде потім їм компенсувати витрати на проїзд тощо? Легше фестиваль скасувати, що ми й зробили», – зазначила І.ЗЕЛЕНСЬКА.

За її словами, місцева влада також побоюється, що закордонні гості завезуть у місто «цю страшну заразу».

Довідка УНІАН. У Міжнародному фольклорному фестивалі «Калинове літо на Дніпрі» щорічно беруть участь щонайменше п`ять країн, які згідно з умовами не повинні повторюватися впродовж наступних п`яти років.

Основна мета фестивалю - підтримка, стимулювання й розвиток народного мистецтва, а також ознайомлення з культурою різних народів світу. Фестиваль включено до програми культурно-мистецьких заходів ЮНЕСКО.