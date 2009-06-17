97 млн грн - на 4 програми у сфері охорони здоров’я

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Верховної Ради з пропозицією спрямувати 97 млн. грн., виділені додатково на забезпечення діяльності парламенту, на 4 загальноукраїнські програми у сфері охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час робочої поїздки до Черкас.

Він сказав, що виділення цих коштів на забезпечення діяльності апарату ВР, стало для нього повною несподіванкою.

На думку Президента, ці кошти на сьогодні не є критичними, і деякі витрати Верховної Ради можна сьогодні можна було б скоротити.

«Скажімо, 3,5 млн. грн., призначені на візити народних депутатів України, сьогодні у період кризи, можна було б спрямувати на інші цілі. Я сам відмінив третину своїх закордонних візитів», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він пропонуватиме депутатам ці 97 млн. грн. спрямувати на програми з охорони здоров’я, зокрема, 61 млн. грн. - на добудову Черкаської обласної дитячої лікарні.

Ще 15 млн. грн. В.ЮЩЕНКО пропонує виділити для онкохворих дітей. За словами Президента, сьогодні більше 80 випадків захворювання дітей на онкологічні хвороби, що знаходяться на контролі Секретаріату Президента, вимагають термінових відповідей, і від цього залежить життя дітей.

Крім того, 10 млн. грн. В.ЮЩЕНКО пропонує спрямувати на додаткове фінансування заходів по боротьбі з туберкульозом. За словами Президента, на боротьбу з туберкульозом і його профілактику у в’язницях та ізоляторах тимчасового тримання у 2009 році не виділили жодної копійки.

Ще 10 млн. грн. Президент проситиме народних депутатів виділити на створення Національного центру пересадки кісткового мозку. «Якщо потрібно, я можу зробити статистику для депутатів Верховної Ради, скільки сьогодні Україна та її бюджет втрачають на фінансування цих дороговартісних операцій за кордоном. Якщо Верховна Рада виділить ці 10 млн. грн. на створення центру, то вже за півроку він запрацює”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. 3 червня Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деякі інші закони України", що передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр.

Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити на додаткові витрати, пов`язані із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року.

При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн.

Крім того, ці кошти планувалося направити на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" – 22,5 млн. грн.

Але після того як закон був поданий на підпис Президенту України, стало відомо, що додаткові засоби від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір направити також на утримання свого апарату, збільшивши фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

Зокрема, фінансування законотворчої діяльності ВР збільшене на 58 млн. грн. – з 413 млн. грн. до 471 млн. грн., організаційного, інформаційно-аналітичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності ВР – на 7 млн. грн., з 157 млн. грн. до 164 млн. грн., візитів народних депутатів за кордон – на 3,5 млн. грн., з 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуговування діяльності ВР – на 23 млн. грн., з 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Крім того, фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління ВР збільшена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., висвітлення діяльності нардепів через ЗМІ і телебачення – на 3 млн. грн., з 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При цьому кошти на закупівлю інсуліну в обсяг 160 млн. грн. входять у загальнодержавні витрати Міністерства фінансів.