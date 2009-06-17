Кличко просить Ющенка захистити поліклініку від виселення

Депутат Київської міської ради Віталій КЛИЧКО звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою захистити трудовий колектив Фізіотерапевтичної поліклініки столиці від зазіхань чиновників.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Блоку Кличка.

Як заявляють представники цієї політичної сили, щоб отримати приміщення біля Золотих воріт, міська влада “з брутальними порушеннями викидає на вулицю” колектив медзакладу.

«У хід ідуть і службовий підлог, і погрози, і навіть спроби силового захоплення приміщення, яке поліклініка займає з кінця 19-го століття. Пане Президенте, чи є у державі закон, за яким медичні сестри та лікарі у історичному серці Києва мають захищати голими руками своє приміщення від озброєних молодиків?! Коли з вуст заступниці міського голови та начальника управління охорони здоров’я Києва у бік медиків лунають лайки та погрози?!», - йдеться у листі В.КЛИЧКА до Президента, повідомляє прес-служба блоку.

В.КЛИЧКО зазначає також, що ст. 49 Конституції України забороняє скорочувати мережу закладів охорони здоров’я. Разом з тим, заявляє він, під приводом проведення капітального ремонту, на який у міському бюджеті не закладено жодної копійки, колектив поліклініки у прямому сенсі слова викидають на вулицю.

За словами В.КЛИЧКА, влада Києва “у гонитві збагачення від передачі приміщення під черговий ресторан чи кафе” зазіхає на єдиний медичний заклад в Україні, що надає безкоштовне комплексне фізіотерапевтичне лікування.

«Від імені столичної громади, десятків тисяч медиків звертаюсь до Вас, шановний Вікторе Андрійовичу, та прошу нарешті звернути увагу на безлад, який відбувається у Києві. Ситуація в медичній галузі є однією з найбільш кричущих: затримка із виплатою зарплати та доплат, виселення з приміщень, брак елементарних медикаментів та харчування для хворих. Саме це характеризує медицину Києва, яка ще три роки тому була взірцевою для держави», - зазначає В.КЛИЧКО в зверненні до глави держави.