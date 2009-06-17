У Бразилії виявлено нову форму грипу A/H1N1.

Вірус, виявлений у хворих у бразильському штаті Сан-Паулу, відрізняється від «оригінального», повідомляє НДІ при місцевому секретаріаті охорони здоров`я.

За даними вчених, порівняння зразків вірусу із США і Сан-Паулу виявило в бразильському варіанті мутацію білка гемаглутаміну, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини, передає радіостанція «Эхо Москвы».

Це відкриття є надзвичайно важливим для розробки вакцин проти захворювання, а також для дослідження можливих мутацій вірусу в інших частинах світу. Учені поки що не можуть сказати, як виявлена мутація вплине на стійкість вірусу A/H1N1.