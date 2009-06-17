Чим небезпечні авіаперельоти

Багато людей побоюються авіаперельотів. Лякають пасажирів повідомлення про аварії повітряного транспорту і терористичні акти на борту авіалайнерів. Мало хто знає, що навіть вдалий переліт може стати причиною смерті пасажира.

Мова йде про так званий синдром «економ-класу». Ця назва не зовсім правильна. Пасажири першого класу також потрапляють на лікарняне ліжко або вмирають, і проблема не в ціні квитка. Тісні салони літаків, тривала нерухомість в незручному сидячому положенні, брак рідини, - все це ті чинники, що сприяють розвитку синдрому.

При тривалій нерухомості в глибоких венах ніг утворюються тромби - згустки крові. Вони можуть бути різного розміру, від цього залежить, чи будуть зовнішні прояви захворювання. Насправді, в більшості випадків симптомів нема.

Якщо досить великий тромб відривається від стінки вени, він може закупорити легеневу артерію, при цьому розвивається дуже важкий стан під назвою тромбоемболія легеневої артерії, що характеризується різким болем в грудях, утрудненим диханням, а за декілька хвилин - зупинкою серця. Не завжди напад починається в повітрі. Багато хто звертається до лікаря тільки через кілька днів, що утруднює оцінку реальних масштабів явища.

Захиститися від синдрому економ-класу цілком реально. Лікарі, що давно працюють над цією проблемою, рекомендують пасажирам пити більше рідини, більше рухатися. У Великобританії розроблений навіть спеціальний пристрій - Airogym, яке є подушечкою з двома камерами. Почергове скорочення м`язів ніг при натисканні на подушечку попереджає утворення тромбів.

Інший метод - носіння спеціальних еластичних гольфів під час польоту. Ними забезпечують пасажирів деякі авіакомпанії. Деякі лікарі також радять прийняти перед польотом пігулку аспірину. Ці ліки розріджують кров і запобігають утворенню тромбів.

Розуміння того, що пасажирів необхідно захищати від синдрому «туристичного класу» є у керівництва багатьох авіакомпаній. Поки ніхто не говорить про те, щоб перевлаштувати салони авіалайнерів, давши пасажирам більше простору для руху, але пояснити пасажирам небезпеку тромбозів і забезпечити їх засобами захисту цілком реально вже зараз.

medportal