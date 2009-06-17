Причини випадіння волосся у жінок

Випадіння волосся - поширена проблема, з якою, жінки стикаються не рідше за чоловіків. Облисіння у жінок зустрічається набагато частіше, ніж нам хотілося б. Проте не все так безнадійно: жіноче облисіння піддається лікуванню набагато ефективніше, оскільки в більшості випадків воно викликане тимчасовими проблемами із здоров`ям, які цілком можна вирішити.

Існує декілька основних причин жіночого облисіння. Важливо визначити причину випадання волосся - це допоможе підібрати правильне лікування.

Найпоширеніші причини випадіння волосся:

- андрогенетична алопеція: ця форма випадіння волосся передається у спадок. Як правило, до андрогенетичної алопеції схильні 50% чоловіків і невеликий відсоток жінок у віці старше 40.

- гормональні зміни: у деяких жінок в клімактеричний період починає рідшати волосся, що викликане гормональними змінами.

- вагітність: випадіння волосся в період вагітності пов`язане з порушенням метаболізму, адже організму доводиться по-новому розподіляти сили - суміщати харчування дитини із збереженням нормальної життєдіяльності майбутньої матері. Іноді вагітні жінки з цієї ж причини (порушення метаболізму) стикаються з іншими проблемами, наприклад, нестачею кальцію в організмі. Як правило, випадіння волосся припиняється через місяць-півтора після народження дитини.

- стрес: стрес - найпоширеніша причина випадіння волосся як у жінок, так і у чоловіків. Цю причину облисіння непросто встановити, оскільки перші ознаки випадіння волосся можуть виявлятися лише через три місяці після пережитого стресу. Результат стресу - випадання волосся, ламкість нігтів, зубні болі і втрата здорового блиску шкіри.

- дієти і голодування: деякі жінки періодично дотримуються радикальних дієт. Не забувайте, що харчування впливає на ріст волосся. Прихильниці радикальних дієт можуть зіткнутися з поряд непередбачених наслідків свого необачного вибору, наприклад, втратою природного блиску шкіри, ламкістю нігтів і навіть випаданням волосся.

Проте не варто занепадати духом - всі види випадіння волосся, окрім спадкового, піддаються лікуванню. Єдиний засіб проти спадкового облисіння - пересадка волосся або парик.

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