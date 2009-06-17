Захворювання порожнини рота зумовлюють імпотенцію?

Захворювання порожнини рота, такі як періодонтіт, не вилікувані вчасно, цілком можуть привести до імпотенції, вважають учені.

Дослідивши 815 статевозрілих чоловіків, медики пришли до висновку, що в тих випадках, коли в ротовій порожнині наявне запалення кореневої оболонки зубів і примикаючих до неї тканин, що зазвичай є наслідком карієсу, еректильна дисфункція (імпотенція) наявна у формі від помірної до важкої в 15,8% випадків. Навпаки, якщо ротова порожнина не уражена, то дисфункція спостерігалася лише в 2,1% випадків.

Разом з тим, підкреслюють ізраїльські лікарі, статистична вибірка украй мала і буде потрібно ще декілька раундів розширених обстежень, щоб добитися хоч скільки-небудь серйозних результатів.

В ході роботи дослідники також визначили наявність певного зв`язку між захворюваннями порожнини рота, цукровим діабетом і ішемічною хворобою серця.

likar.info