Що лікує вода

Що для нас вода? Чи лише волога, якою можна утамувати жагу і вимити тіло? Коментар дає експерт - біолог і психолог-практик Олексій Коляда. Вода звільняє від ролей

Психологи вважають, що вода не тільки фізична субстанція, в нашому світовідчутті вона певна грань, за якою лежить інший світ. Необов`язково "той світ", хоча народи майже всіх стародавніх культур вважали, що душа людини, покидаючи цей світ, перетинає воду. Сприйняття води як грані прочитується в таких виразах, що збереглися до наших днів, як "поїхати за річку...", "гуляти за річкою..." - тобто відмовитися від загальноприйнятих норм поведінки, вийти за рамки того простору, який живе за певними законами. Саме тому купці на Русі раніше їздили гуляти "за річку". І ми досі любимо влаштовувати пікніки і шашлики саме біля води, а не у полі. Вода розслабляє, дає відчуття, що ми можемо скинути маски, які змушені носити у повсякденному житті, хоч на якийсь час відмовитися від своїх ролей і відчути себе природно і безтурботно.

...очищає душу

Поки вранці не вмиєшся, ходиш сам не свій. Обполоснув обличчя, прийняв душ - і зовсім інший настрій. І навряд чи таку зміну станів можна пояснити тільки фізіологічною дією води на шкіру. Мовляв, зміна температур тонізує і бадьорить... Якщо вийти неумитим на мороз, чомусь явна зміна температур бадьорості не приносить. А ось як би ти не втомився, після душу і вже тим більше після купання в морі, річці або озері відразу, легшає. Вмиєшся після важкої розмови - і змивається гнів, страх, смуток. Тепер можна спокійно оцінити ситуацію. Є люди, які обов`язково умиваються, повернувшись з роботи додому: говорять, що змивають негативні емоції, накопичені за робочий день, не несуть їх в сім`ю.

Це відчуття очищення, нового циклу, нового життя, яке приносить вода, люди помітили давно, саме цей сенс несе купання в обряді хрещення.

...допомагає знайти істину Психологи говорять: дотик до першоджерела діє на людину надзвичайно глибоко. Це помітили ще ідеологи стародавніх культур, на цьому явищі грунтуються і сучасні психотерапевтичні школи. Якщо у людини було травмуюче переживання, наслідки якого йому заважають жити, треба повернутися до цього переживання, усвідомити його і прожити ще раз. І тоді все встане на свої місця - наслідки більше не турбуватимуть.

Вода для нас - витік, первинні переживання, пов`язані з моментом народження, і, більш глибоко, з моментом виникнення життя. Коли людина шкірою відчуває воду, дивиться на неї, чує її, йому стає спокійно, добре, суєтні думки йдуть, він може поглянути на світ трохи ширше, знайти нові сенси в своєму житті.

...омолоджує Струмок, баранчики морських хвиль, потоки річки, оточуючі корч або камінь... Вид води - це безперервна зміна форм, що не повторюються. Малюнок води весь час різний. І шум хвиль, дзюрчання струмка, гул водопаду - звуки не одноманітні, вони зливаються в якусь мелодію.

Коли ми спостерігаємо явища, в яких кожен подальший момент не повторює попередній, ми, навіть навчені досвідом дорослі люди, перебуваємо у дитячому стані. Спостерігаючи або слухаючи воду, ми неначебто повертаємося у дитинство, відчуваємо себе молодше.

...лікує

А ще споглядання води лікує душу, допомагає розібратися у своїх переживаннях. У психологів є такий тест: людині показують картинки з невизначеними розмитими плямами і питають, що це таке. Вдивляючись у ці розводи, людина бачить те, що її турбує у цей момент, пов`язує ці абстрактні картинки з проблемою, яка наболіла. Ось і спостереження за постійно змінним абстрактним малюнком води, що тече, створює психотерапевтичний ефект. Ми мимоволі починаємо ворушити свої переживання, аналізувати їх, бачити себе неначебто з іншого з боку і поступово розуміємо, що відбувається з нами і навколо нас.

...дарує відпочинок

Без води відпочинок - не відпочинок. І це чудово розуміють власники курортних готелів, розташованих не на берегах озер, річок і морів. Тому обов`язково будують при готелях басейни, часто з фонтанами і водоспадами, щоб вигляд і звук води, втішав зір і слух відпочивальників.

Дачні ділянки біля річки, озера, навіть маленького ставка коштують дорожче за ті ж "сотки" далеко від водоймищ. Господарям безводих ділянок залишається задовольнятися літніми фонтанчиками. До речі, і сьогоднішня мода на кімнатні фонтани цілком раціональна - городяни, які піддаються постійному стресу від виду одноманітного урбаністичного середовища, від шуму і стрімкого темпу життя, розтягнувшись увечері на дивані і дивлячись на весело дзюркотливу воду, одержують повноцінний релакс.

До речі Одноманітні звуки - наприклад, краплі, падаючі з погано закрученого крана, - дратують. І споглядання одноманітних картин пригноблює психіку.

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