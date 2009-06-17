Які ділянки на тілі людини "любить" рак шкіри

Улюблені місця локалізації раку шкіри - це чоло, особливо у чоловіків із залисинами, ділянки перенісся, під оком, на вухах, плечах, передня частина груднини, розповіла УНІАН директор Інституту дерматології та косметології професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

Ці місця частіше піддаються інсоляції та шкідливому впливу сонячного опромінення. Внаслідок його акумуляції відбувається мутації в ДНК клітин, зміни в їх генетичній памяті, запускається механізм неконтрольованого ділення. Після кількох місяців чи років на цій ділянці з`являється вдавлення (атрофія), вона поступово збільшується, інколи проростати у глибину. Пухлина може зруйнувати і кісткову, і сполучну, і жирову тканини.