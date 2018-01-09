Кардіологи розповіли про основні причини високого артеріального тиску

Для підтримання нормальних показників артеріального тиску та профілактики розвитку гіпертензії кардіологи радять, насамперед, відмовитися від тютюнопаління.

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Регуляно займайтесь спортом. Слід тренуватися щонайменше 3 рази на тиждень по 45 хвилин. Під час тренувань дуже важливо контролювати свій пульс (для цього підійдуть будь-які гаджети – пульсометри, розумні годинники тощо). Для початку розрахуйте максимальний пульс для вашого серця за формулою 220 мінус ваш вік. Тобто, якщо вам 35, то максимальна частота серцевих скорочень (ЧСС) для вас буде становити 185 ударів за хвилину. Медики радять проводити тренування у межах пульсу від 60 до 85% від максимального ЧСС.

Підтримуйте нормальну масу тіла. Важливими для профілактики гіпертонії та всіх серцево-судинних захворювань, а також при діабеті є два показники – індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії, щок не має перевищувати у чоловіків 102 см, а у жінок – 85. ІМТ ж має бути нижчим за 25. Розрахувати його кожен може за простою формулою: ІМТ = МАСА в кг/зріст в квадраті в метрах. Наприклад, розрахунок для людини масою 80 кг і з ростом 180 см: ІМТ = 80/ 1.8×1.8=24,7.

Їжте менше солі. За рекомендаціями ВООЗ, споживання солі за добу не має перевищувати 5 г (1 чайна ложка). Особливу увагу треба приділяти продуктам, що мають «приховану» сіль: ковбаса, копченості, готові соуси тощо.

Відмовтесь від алкоголю. Що більше алкоголю ви вживаєте, то більший ризик підвищення тиску - безпечної дози алкоголю не існує.