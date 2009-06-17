Клітини мозку вимикаються після їди

За даними нового дослідження, іспанська традиція сієсти має глибокі фізіологічні передумови.

Учені з Університету Манчестера (Велика Британія) виявили, що клітини мозку, як відповідають за неспання, "вимикаються" після їди.

Це відкриття може зіграти важливу роль у розробці методів лікування ожиріння і харчових розладів, а також у вивченні нарколепсії.

"Люди, як і тварини, стають сонними і менш активними після їди. Ми з`ясували, що підвищення рівня глюкози у крові призводить до того, що певні клітини мозку перестають посилати сигнали, які примушують організм не спати", - пояснює автор дослідження Денис Бурдаков.

Група учених під керівництвом Бурдакова з`ясувала, що глюкоза діє на клітини, синтезуючі орексин (гормон, що впливає на сон і неспання). Неправильна робота цих клітин може призвести до нарколепсії (неконтрольованого засипання) і ожиріння.

Є дані, що ці клітини також грають роль у процесі навчання, у формуванні залежностей, впливають на поведінку, направлену на отримання задоволення. У мембрані нейронів, що секретують орексин, учені виявили канал, чутливий до коливань рівня глюкози в крові. Цей механізм дозволяє пояснити виникнення сонливості після їжі або той факт, що голодна людина не може заснути.

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